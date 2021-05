Al via le domande di iscrizione per l'asilo nido comunale, amministrazione al lavoro per affidare le altre strutture (Di sabato 1 maggio 2021) Gestione esterna degli asili nido comunali: il piano dell'amministrazione per tagliare la spesa 20 aprile 2021 Gestione esterna asili nido, Rucci (Fp Cgil): 'Ci saremmo aspettati un confronto con il ... Leggi su chietitoday (Di sabato 1 maggio 2021) Gestione esterna degli asilicomunali: il piano dell'per tagliare la spesa 20 aprile 2021 Gestione esterna asili, Rucci (Fp Cgil): 'Ci saremmo aspettati un confronto con il ...

ZZiliani : QUI IL VIDEO COMPLETO DELL'ESAME-FARSA DI #SUAREZ CON LE DOMANDE CONCORDATE E SPEDITE GIORNI PRIMA VIA MAIL ALL'URU… - sbonaccini : #Musica dalla @RegioneER 2,7 milioni di euro per sostenere autori, produzioni, circuiti di locali e festival. Via… - _rainbow_Larry_ : RT @zorpinilover: Che voglia di tornare a quando l’unico problema era Tommaso in tuta Givova per giorni interi e le uniche domande che ti p… - zorpinilover : Che voglia di tornare a quando l’unico problema era Tommaso in tuta Givova per giorni interi e le uniche domande ch… - NoiAretini : La Pro Loco cerca giovani: il via alle domande per il Servizio Civile -