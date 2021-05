Al-Qaeda ha giurato | guerra totale agli USA

(Di sabato 1 maggio 2021) Al-hadi fare laUSA su tutti i fronti, a meno che non si ritirino dall’intero mondo musulmano. Parlando a pochi giorni dal decimo anniversario dell’assassinio dell’ex leader del gruppo Osama bin Laden, Al-di ritornare in forze. Due suoi agenti lo hanno dichiarato alla CNN. “Sta pianificando un ritorno

Ultime Notizie dalla rete : Qaeda giurato

la Repubblica

...del Daesh in una vasta area fino ad allora dominata dai gruppi radicali affiliati ad al -, ... Diverse fazioni hannofedeltà al gruppo lo scorso luglio, e ci sono notizie di un ritorno in ...Gli islamisti del Mozambico sono organici allo stato islamico al quale hannofedeltà nel ... L'Africa è un campo di battaglia dove Isis e alsi combattono per la supremazia nella galassia ...Al-Qaeda ha giurato che organizzerà azioni terroristiche su tutti i fronti, ovviamente contro gli USA. L'importante è contenere ...