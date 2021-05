Al FraC Baronissi la mostra di Eliana Petrizzi (Di sabato 1 maggio 2021) Oggi alle ore 18, verrà inaugurata la mostra di Eliana Petrizzi “Altri paesaggi della memoria”, sui canali digitali del Museo FraC, del Comune di Baronissi e della Gutenberg Edizioni, la rassegna Luoghi del Paesaggio. “C’era da aspettarselo – rileva Massimo Bignardi curatore della rassegna – che Eliana Petrizzi, con il tempo, spostasse lo sguardo verso i luoghi della vita, lasciando cadere, non saprei dire se definitivamente, l’attenzione agli imperscrutabili territori del volto e della figura umana. Ha, però, conservato e aggiornato, con i linguaggi della contemporaneità, i valori di una pittura che fa suo l’enigma della visione. I suoi paesaggi sono luoghi dalla memoria e non hanno relazioni con verità referenziali, se non per quei codici perenni che rendono il ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 1 maggio 2021) Oggi alle ore 18, verrà inaugurata ladi“Altri paesaggi della memoria”, sui canali digitali del Museo, del Comune die della Gutenberg Edizioni, la rassegna Luoghi del Paesaggio. “C’era da aspettarselo – rileva Massimo Bignardi curatore della rassegna – che, con il tempo, spostasse lo sguardo verso i luoghi della vita, lasciando cadere, non saprei dire se definitivamente, l’attenzione agli imperscrutabili territori del volto e della figura umana. Ha, però, conservato e aggiornato, con i linguaggi della contemporaneità, i valori di una pittura che fa suo l’enigma della visione. I suoi paesaggi sono luoghi dalla memoria e non hanno relazioni con verità referenziali, se non per quei codici perenni che rendono il ...

