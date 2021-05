Aia ' nuova governance a disposizione Procura'

(Di sabato 1 maggio 2021) "In seguito alle notizie pubblicate in data odierna da mezzi di informazione e agenzie di stampa, la dirigenza dell'Aia, entrata in carica lo scorso 14 febbraio, comunica che è a conoscenza del ...

Così l'sulla denuncia da parte di due ex arbitri di graduatorie manipolate. "Eventuali ... "Lagovernance, in collaborazione con la Figc, si è infatti fin da subito messa a disposizione della ...'A disposizione della Procura' ? 'Siamo a conoscenza - si legge nella nota diffusa dall'- del procedimento in questione relativo alla stagione sportiva 2019/2020. Lagovernance, in ..."In seguito alle notizie pubblicate in data odierna da mezzi di informazione e agenzie di stampa, la dirigenza dell'Aia, entrata in carica lo scorso 14 febbraio, comunica che è a conoscenza del proced ...Nel mirino la vecchia gestione dell'Associazione Italiana Arbitri, guidata da Marcello Nicchi, sostituito a febbraio da Alfredo Trentalange ...