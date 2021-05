Agricoltura | la Regione Calabria incontra partenariato e stakeholder

(Di sabato 1 maggio 2021), il 3 maggio in programma webinar sulla programmazione nazionale ed europea. L’assessore Gallo: “Confronto per salto di qualità” “Strategie per la programmazione del Psrnel biennio 2021-2022 e obiettivi del Piano strategico nazionale 2023-2027”.È questo il tema del webinar organizzato dall’Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale della, in programma per lunedì 3 Maggio, a partire dalle ore 15.Nel corso dell’incontro, riservato alla partecipazione dele degli, l’assessore regionale all’, Gianluca Gallo, e il direttore generale del dipartimento, nonché Adg del Psr, Giacomo Giovinazzo, presenteranno le linee guida della strategia per programmare le ...

"Si tratta di un momento fondamentale per l'agricoltura italiana " commenta l'assessore Gallo " in quanto il nostro Paese dovrà trasmettere all'Unione europea, entro la fine dell'anno, il documento ...