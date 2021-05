Agricoltura, il più grande datore di lavoro in Puglia Quasi il 12 per cento degli occupati nelle imprese di ogni settore (Di sabato 1 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Cia Puglia: Sono 112.890 in Puglia i lavoratori dell’Agricoltura (l’11,9% dei 950.143 lavoratori occupati nelle imprese pugliesi di ogni settore). Il comparto primario pugliese è in assoluto la prima ‘industria’ della regione: dà più lavoro di quanto ne diano l’Ilva, la Fiat e ogni altra grande impresa o multinazionale attiva in Puglia. I dati, aggiornati al 31 marzo 2021, sono stati elaborati per CIA Agricoltori Italiani della Puglia dall’Osservatorio Economico di Davide Stasi. Un settore, quello agricolo, che non si ferma mai, semplicemente perché non può: le colture, le fasi di coltivazione, i periodici e ... Leggi su noinotizie (Di sabato 1 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Cia: Sono 112.890 ini lavoratori dell’(l’11,9% dei 950.143 lavoratoripugliesi di). Il comparto primario pugliese è in assoluto la prima ‘industria’ della regione: dà piùdi quanto ne diano l’Ilva, la Fiat ealtraimpresa o multinazionale attiva in. I dati, aggiornati al 31 marzo 2021, sono stati elaborati per CIA Agricoltori Italiani delladall’Osservatorio Economico di Davide Stasi. Un, quello agricolo, che non si ferma mai, semplicemente perché non può: le colture, le fasi di coltivazione, i periodici e ...

Advertising

F_DUva : Sono arrivate le prime condanne al maxiprocesso Nebrodi, il più grande mai celebrato in Europa per truffe ai fondi… - NoiNotizie : Agricoltura, il più grande datore di #lavoro in #Puglia. Quasi il 12 per cento degli occupati nelle imprese di ogni… - serpier79 : @welikeduel @makkox Si! Toccante e molto bello ma anche risalendo all'origine dei salumi mangiati da #Zoro si arriv… - vivere_sardegna : Agricoltura: nasce “Più Impresa” di Ismea per giovani agricoltori - criccicracci : RT @Borderline_24: #Puglia, oltre 112mila i lavoratori dell'#Agricoltura: 'La più grande 'industria' del Sud' -

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura più Nuovi voli dall'India in arrivo a Fiumicino: 'Servono altri Covid - hotel' ... dove sono presenti comunità di indiani, soprattutto quelli che lavorano in agricoltura o nelle ... Soltanto tra domani e lunedì si saprà se qualcuno tra i contagiati ha contratto la più aggressiva ...

Progetto SIPLA in Abruzzo: di cosa si tratta, gli obiettivi Il progetto prevede la creazione di un sistema integrato in grado di agire a più livelli: da un ...nella costruzione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa nel settore dell'agricoltura. ...

Agricoltura rigenerativa, l'impegno di Syngenta per il pianeta latinaoggi.eu ... dove sono presenti comunità di indiani, soprattutto quelli che lavorano ino nelle ... Soltanto tra domani e lunedì si saprà se qualcuno tra i contagiati ha contratto laaggressiva ...Il progetto prevede la creazione di un sistema integrato in grado di agire alivelli: da un ...nella costruzione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa nel settore dell'. ...