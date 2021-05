“Afterallogy” | il nuovo album di Noa in diretta streaming

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 1 maggio 2021) Dalle ore 20:00 di oggi, primo maggio 2021, si avrà la possibilità di vedere e ascoltare inildi Noa “”. Lasarà dal “Terminal 4” di Tel Aviv. La presentazione delè un’occasione da non perdere per gli amanti del jazz e per chi ama la voce angelica di Noa. Chi è Noa? Con radici ed educazione che abbracciano Yemen, Israele e Stati Uniti, Achinoam Nini aka Noa, è la cantante, compositrice, percussionista, oratrice e attivista internazionale più acclamata in Israele. Insieme al suo collaboratore musicale di lunga data Gil Dor, musicista affermato e co-fondatore della Rimon School of Music, Noa ha pubblicato 16insigniti dalla critica, eseguito centinaia di ...