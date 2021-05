Advertising

CorriereQ : Afghanistan: inizia formalmente ritiro ultime truppe Usa - MianiAttilio : International Web Post NATO: INIZIA IL RITIRO DALL’AFGHANISTAN Festeggiano i talebani, che torneranno al potere e… - pccpla : RT @Agenzia_Italia: Le truppe della Nato hanno iniziato il ritiro dall'Afghanistan - VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Italia: Le truppe della Nato hanno iniziato il ritiro dall'Afghanistan - aristeu2022 : RT @Agenzia_Italia: Le truppe della Nato hanno iniziato il ritiro dall'Afghanistan -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan inizia

Agenzia ANSA

Secondo i funzionari americani in, il processo di ritiro è già iniziato nei giorni scorsi e la data del 1 maggio è soprattutto simbolica. Questa infatti la scadenza scelta durante l'...L'azione militare partita dall'e denominata 'Operation Neptune Spea' è stata seguita in ... Nel febbraio 2011 sia pianificare l'azione. Il 14 marzo Obama presiede la prima delle ...Gli Stati Uniti iniziano ufficialmente oggi il ritiro dei loro ultimi soldati dall'Afghanistan, che una volta completato segnerà per gli Usa la fine di una guerra di 20 anni ma aprirà un periodo di gr ...Gli Stati Uniti hanno ufficialmente iniziato il ritiro dei loro ultimi soldati dall'Afghanistan, che una volta completato segnerà per gli Usa la fine di una guerra di 20 anni. Il processo di ritiro er ...