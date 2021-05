A Rivoli arriva la Pellegrina Bike Marathon Adduce | “Una grande sfida”

(Di sabato 1 maggio 2021) Ain provincia di Torino èta la, come racconta il vicesindaco Laura. “È unaper noi. Abbiamo aderito con piacere a questo progetto ambizioso che permetterà di portare i nostri concittadini alla scoperta del mondo del cicloturismo e i cicloturisti alla conoscenza di, del suo Castello e del nostro polmone verde, la Collina Morenica, che condividiamo con Rosta, Buttigliera Alta, Reano e Avigliana”. “E che è uno spazio ideale per praticare questo sport in un ambiente ancora molto naturale. L’anello Susa-Avigliana-individuato dalle GuideDiscoveryValsusa potrà diventare un tracciato permanente da curare e segnalare adeguatamente”, continua il ...

SUSA – È stata presentata nella sala consiliare del Comune di Susa e in diretta streaming la Pellegrina Bike Marathon 2021, una kermesse ciclistica la cui prima edizione si svolgerà in ...