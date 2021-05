75 anni della Repubblica: essere italiana negli anni ’70 (Di sabato 1 maggio 2021) Via da casa dopo la maturità, il disprezzo per il denaro, il rifiuto del matrimonio, il fastidio per la vita borghese… La scrittrice Lidia Ravera, protagonista ribelle della decade che racconta anche nel suo ultimo libro, ci riporta a un periodo di grandi rivoluzioni. Restituendoci il rumore di quegli anni “nati dal fracasso” che però hanno spinto avanti il Paese. E innescato la corsa femminista che ha conquistato leggi e riforme fondamentali. Le italiane degli anni 70 guarda le foto 1970-1979. essere ... Leggi su iodonna (Di sabato 1 maggio 2021) Via da casa dopo la maturità, il disprezzo per il denaro, il rifiuto del matrimonio, il fastidio per la vita borghese… La scrittrice Lidia Ravera, protagonista ribelledecade che racconta anche nel suo ultimo libro, ci riporta a un periodo di grandi rivoluzioni. Restituendoci il rumore di quegli“nati dal fracasso” che però hanno spinto avanti il Paese. E innescato la corsa femminista che ha conquistato leggi e riforme fondamentali. Le italiane degli70 guarda le foto 1970-1979....

welikeduel : 'Quando si parla dei fratelli Cervi non si parla di eroi, si tratta di gente che ha combattuto in un momento tragic… - virginiaraggi : Dopo quasi 500 anni grazie alla sinergia tra @Roma e il @MuseeLouvre è stata ricomposta la mano della statua coloss… - QuiMediaset_it : Su #Canale5 edizione record del #MaurizioCostanzoShow che ha concluso la stagione dominando gli ascolti della secon… - Andrea13411675 : RT @SkySportF1: Un omaggio ad AYRTON SENNA a 27 anni dalla sua morte a Imola ? «Correre, competere, è nel mio sangue. Fa parte di me, fa pa… - UrbyMy : “Ricordi della mia inesistenza” di Rebecca Solnit : il racconto scritto sul suo corpo in sessant’anni di vita… -

Ultime Notizie dalla rete : anni della Ricoveri sotto la soglia critica. "La guardia resti alta, fase delicata" Calano gli ingressi in pronto soccorso, prova indiretta dell'efficacia della vaccinazione, ma nei ... L'età media dei Covid - 19 conclamati in Italia si attesta attualmente sui 42 anni, segno che i ...

Covid, nuovo record di contagi in India: oltre 400 mila casi in un giorno Le autorità hanno annunciato l'apertura della campagna di vaccinazione a tutti gli adulti oltre i 18 anni. Fiamme in un ospedale nello stato occidentale del Gujarat: morti 12 malati di . - -

Martha Louise di Norvegia, le nuove foto per i 18 anni della figlia Maud Angelica Vanity Fair Italia Mirko D'Urso Dal 2008 è direttore di Officina Teatro, la sua compagnia, e del Centro artistico MAT che accoglie quasi 600 allievi in corsi di formazione nei diversi campi dell’arte scenica. Mirko D’Urso, attore, r ...

Brusini, Del Corno e Galeotti Milano, 5 nov. (Adnkronos) - Grave infortunio sul lavoro a Boffalora sopra Ticino, nel milanese, dove un operaio rischia di perdere un piede. Nel pomeriggio, intorno alle 14, la chiamata al 118: duran ...

Calano gli ingressi in pronto soccorso, prova indiretta dell'efficaciavaccinazione, ma nei ... L'età media dei Covid - 19 conclamati in Italia si attesta attualmente sui 42, segno che i ...Le autorità hanno annunciato l'aperturacampagna di vaccinazione a tutti gli adulti oltre i 18. Fiamme in un ospedale nello stato occidentale del Gujarat: morti 12 malati di . - -Dal 2008 è direttore di Officina Teatro, la sua compagnia, e del Centro artistico MAT che accoglie quasi 600 allievi in corsi di formazione nei diversi campi dell’arte scenica. Mirko D’Urso, attore, r ...Milano, 5 nov. (Adnkronos) - Grave infortunio sul lavoro a Boffalora sopra Ticino, nel milanese, dove un operaio rischia di perdere un piede. Nel pomeriggio, intorno alle 14, la chiamata al 118: duran ...