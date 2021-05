6 h Spa: ed è già Toyota vs Alpine (Di sabato 1 maggio 2021) Con la 6 h di Spa, inizia il mondiale FIA WEC. E da quanto si è visto in gara, il leit motiv della classe Hypercar sarà la sfida tra Toyota e l’Alpine. La casa giapponese ha rispettato i pronostici, vincendo l’assoluta, ma i rivali francesi non sono parsi così lontani, anche per gli errori di guida e ai box dei rivali. Grande spettacolo nella LMP2, tranne per la prima posizione, rimasta saldamente nelle mani della United Autosports. Stesso discorso nella GTE Pro, dove Porsche ha stracciato la Ferrari e la Corvette. FIA WEC, la entry list della 6 ore di Spa 6 h di Spa: chi ha vinto tra i prototipi? Nelle prime tre ore di gara le Toyota numero 7 e numero 8 sono andate a braccetto. Kazuki Nakajima, Sebastien Buemi e Brendon Hartley sono saliti sul gradino più alto del podio, nonostante alcune disavventure. Buemi ha lasciato i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 1 maggio 2021) Con la 6 h di Spa, inizia il mondiale FIA WEC. E da quanto si è visto in gara, il leit motiv della classe Hypercar sarà la sfida trae l’. La casa giapponese ha rispettato i pronostici, vincendo l’assoluta, ma i rivali francesi non sono parsi così lontani, anche per gli errori di guida e ai box dei rivali. Grande spettacolo nella LMP2, tranne per la prima posizione, rimasta saldamente nelle mani della United Autosports. Stesso discorso nella GTE Pro, dove Porsche ha stracciato la Ferrari e la Corvette. FIA WEC, la entry list della 6 ore di Spa 6 h di Spa: chi ha vinto tra i prototipi? Nelle prime tre ore di gara lenumero 7 e numero 8 sono andate a braccetto. Kazuki Nakajima, Sebastien Buemi e Brendon Hartley sono saliti sul gradino più alto del podio, nonostante alcune disavventure. Buemi ha lasciato i ...

