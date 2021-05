22 anni dopo: Galliani, l’accoglienza dei salernitani (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Cova il fuoco sotto la cenere. La tifoseria aspetta da 22 anni il confronto con Galliani. Con una serie di striscioni (quello in foto è sulla balaustra della scuola Barra al porto) ricorda all’allora Dg del Milan l’epilogo fallimentare per la gestione calcistica (una retrocessione lo è sempre). Tutto prevedibile e da mettere in conto da parte dello stesso Galliani. Che ieri, indisturbato, ha preferito cenare in un noto ristorante del centro città piuttosto che nella saletta dell’albergo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Cova il fuoco sotto la cenere. La tifoseria aspetta da 22il confronto con. Con una serie di striscioni (quello in foto è sulla balaustra della scuola Barra al porto) ricorda all’allora Dg del Milan l’epilogo fallimentare per la gestione calcistica (una retrocessione lo è sempre). Tutto prevedibile e da mettere in conto da parte dello stesso. Che ieri, indisturbato, ha preferito cenare in un noto ristorante del centro città piuttosto che nella saletta dell’albergo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : anni dopo Al sud la didattica a distanza favorisce gli abbandoni: il 34% non ha strutture digitali in casa ...ricerca che fu condotta allora da Ipsos riguardava un campione di adolescenti tra i 14 e i 18 anni, ... La situazione non è andata di certo migliorando dopo la seconda ondata di pandemia. Le ultime ...

Juventus, possibile 'rivoluzione': Lippi presidente, Del Piero vice e Cannavaro tecnico La storica bandiera bianconera infatti in questi anni non ha avuto un ruolo all'interno della ... in tal caso come sostituto in panchina potrebbe arrivare Fabio Cannavaro, dopo l'esperienza ...

Pensione con 20 anni di contributi versati dopo il 1996: attenzione all’importo Orizzonte Scuola Topolino è tornato Dopo oltre un anno di pausa (412 giorni per la precisione) e 3 mesi di cambio di funzione (da gennaio era un centro per le vaccinazioni), Disneyland California ha riaperto i battenti al pubblico e cen ...

Covid, identificata variante brasiliana in paziente vaccinato con entrambe dosi di Pfizer: il caso a Palermo Le varianti del virus Covid-19 contnuano a non dar tregua. Oggi è la volta della variante brasiliana che è stata individuata in un paziente di Palermo già vaccinato con ...

...ricerca che fu condotta allora da Ipsos riguardava un campione di adolescenti tra i 14 e i 18, ... La situazione non è andata di certo migliorandola seconda ondata di pandemia. Le ultime ...La storica bandiera bianconera infatti in questinon ha avuto un ruolo all'interno della ... in tal caso come sostituto in panchina potrebbe arrivare Fabio Cannavaro,l'esperienza ...Dopo oltre un anno di pausa (412 giorni per la precisione) e 3 mesi di cambio di funzione (da gennaio era un centro per le vaccinazioni), Disneyland California ha riaperto i battenti al pubblico e cen ...Le varianti del virus Covid-19 contnuano a non dar tregua. Oggi è la volta della variante brasiliana che è stata individuata in un paziente di Palermo già vaccinato con ...