20 milioni di vaccinati in Italia: "Ecco quando arriverà immunità di gregge" (Di sabato 1 maggio 2021) Grande traguardo per la campagna vaccini anti covid in Italia: raggiunta quota 20milioni di vaccinati. Alle ore 6:00 di stamane i numeri raccontano di 19.9 milioni, il che significa che entro le prossime 24 ore la cifra di cui sopra verrà ampiamente superata, ed è probabile che si chiuda a quota 23,3/4 milioni di Italiani, circa un terzo dell'intera popolazione del nostro stivale. vaccinati covid Italia: raggiunta quota 20 milioni (Foto Regione Lombardia)Cifre che fanno ben sperare in ottica riaperture, ma soprattutto, in vista di una fine definitiva di questa pandemia di covid, dopo più di un anno di difficile convivenza. A questo punto ci si domanda quando verrà raggiunta la tanto attesa immunità di ...

