1Â° maggio | Landini Cgil | ' E' il momento di vaccinare lavoratori | non di licenziare'

1° maggio, Landini (Cgil): 'E' il momento di vaccinare lavoratori, non di licenziare' (Di sabato 1 maggio 2021) In quello che sarà un altro 'anno complicato' per l'economia, arriva il messaggio in occasione della festa dei lavoratori da parte del leader della Cgil Maurizio Landini: 'Bisogna investire sulla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 1 maggio 2021) In quello che sarà un altro 'anno complicato' per l'economia, arriva il messaggio in occasione della festa deida parte del leader dellaMaurizio: 'Bisogna investire sulla ...

1° maggio, Landini (Cgil): 'E' il momento di vaccinare lavoratori, non di licenziare' Il nostro slogan per il Primo Maggio, prosegue Landini, 'è il lavoro che cura l'Italia e indica che oggi è il momento di vaccinare non e' il momento di licenziare'.

