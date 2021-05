1° maggio: per festeggiare il lavoro salviamolo dagli slogan (Di sabato 1 maggio 2021) Oggi è il 1° maggio, la festa dei lavoratori dell’anno probabilmente più disgraziato di sempre per l’occupazione in Italia. C’è da scommetterci: leggeremo articoli su articoli, ascolteremo lunghi dibattiti e mille opinioni sull’emergenza lavoro; su quanto sia la sfida centrale per il rilancio del Paese; su come non si possa prescindere dall’occupazione se si vogliono sanare le ferite sociali e le disuguaglianze economiche della nostra società; sul fatto che senza lavoro non c’è dignità per le persone. Ed è tutto giusto. Anzi, sacrosanto. Però, ecco, forse non ce ne si dovrebbe accorgere solo il 1° maggio, o quando l’acqua arriva davvero alla gola. Oggi il lavoro è quella cosa che coinvolge tutti ma non interessa a nessuno. Tutti ci pensano, ma nessuno vuole davvero parlarne, per quanto è diffusa la ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 1 maggio 2021) Oggi è il 1°, la festa dei lavoratori dell’anno probabilmente più disgraziato di sempre per l’occupazione in Italia. C’è da scommetterci: leggeremo articoli su articoli, ascolteremo lunghi dibattiti e mille opinioni sull’emergenza; su quanto sia la sfida centrale per il rilancio del Paese; su come non si possa prescindere dall’occupazione se si vogliono sanare le ferite sociali e le disuguaglianze economiche della nostra società; sul fatto che senzanon c’è dignità per le persone. Ed è tutto giusto. Anzi, sacrosanto. Però, ecco, forse non ce ne si dovrebbe accorgere solo il 1°, o quando l’acqua arriva davvero alla gola. Oggi ilè quella cosa che coinvolge tutti ma non interessa a nessuno. Tutti ci pensano, ma nessuno vuole davvero parlarne, per quanto è diffusa la ...

