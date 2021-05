1 maggio | Mattarella | sarà il lavoro a portare fuori il Paese da questa emergenza

(Di sabato 1 maggio 2021) Roma, 12021 - Celebrazioni in tutta Italia per l' 1. In occasione della Festa del, il presidente della Repubblica Sergioha deposto stamane una corona di fiori al ...

statodelsud : 1 maggio, Mattarella: lavoro porterà Paese fuori da emergenza - Pino__Merola : 1 maggio, Mattarella: lavoro porterà Paese fuori da emergenza - Carla66337448 : RT @Corriere: 1 maggio, Mattarella: «Il lavoro sarà il motore della ripartenza» - AgenziaOpinione : PRESIDENZA REPUBBLICA ITALIANA * PRIMO MAGGIO: « IL PRESIDENTE MATTARELLA HA DEPOSTO UNA CORONA DI FIORI AL MONUMEN… - repubblica : Primo Maggio, Mattarella: 'Il lavoro porterà il Paese fuori dall'emergenza' -

Ultime Notizie dalla rete : maggio Mattarella

11.57depone corona fiori a Inail Il Presidente della Repubblica, in occasione del 1°, ha deposto questa mattina una corona di fiori al monumento alle vittime del lavoro all'Inail, che si trova all'Eur. Era presente la sindaca di Roma Virginia ...Roma, 12021 - Celebrazioni in tutta Italia per l' 1. In occasione della Festa del Lavoro , il presidente della Repubblica Sergioha deposto stamane una corona di fiori al monumento alle vittime del lavoro all'Inail, che si trova all'...Oggi è il Primo Maggio, festa dei lavoratori. Nel corso della celebrazione della Festa del Lavoro al Quirinale il Presidente Sergio Mattarella ha sottolineato: "Il lavoro èfondamento della Repubblica."La Festa del lavoro è la festa della democrazia perché il lavoro è il fondamento della Repubblica". Lo ha affermato Sergio Mattarella, intervenendo al Quirinale in occasione delle celebrazioni del Pr ...