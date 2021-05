1 maggio, Mattarella: “Lavoro porterà fuori il Paese dall’emergenza, è il motore della ripartenza e della ricostruzione” (Di sabato 1 maggio 2021) “La Festa del Lavoro è la festa della democrazia, perché il Lavoro è il fondamento della Repubblica. Una Repubblica che non potrebbe vivere senza Lavoro dignitoso per tutti, neanche per la ripresa che vogliamo. Il Lavoro porterà fuori il Paese dall’emergenza, è il motore della ripartenza e della ricostruzione e della rinascita“. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento per le celebrazioni del primo maggio. “Il mio augurio più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) “La Festa delè la festademocrazia, perché ilè il fondamentoRepubblica. Una Repubblica che non potrebbe vivere senzadignitoso per tutti, neanche per la ripresa che vogliamo. Ilil, è ilrinascita“. Lo ha detto il presidenteRepubblica, Sergio, nel suo intervento per le celebrazioni del primo. “Il mio augurio più ...

