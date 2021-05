1 maggio, Landini: “Valorizzare il lavoro delle persone e ripartire dai precari” (Di sabato 1 maggio 2021) 1 maggio, Festa del lavoro: le tre manifestazioni nazionali unitarie e la cerimonia al Quirinale. Il concerto all’Auditorium della Musica. Il segretario Generale della Cgil ha parlato a mergine della manifestazione Cgil, Cisl Uil all’Ast di Terni in occasione del 1 maggio, Festa dei lavoratori. 1 maggio, Landini: “Ricostruire il Paese è necessario, si può fare” “Questo primo maggio rimette al centro il lavoro di speranza e di coraggio. Il messaggio che vogliamo mandare è che ricostruire il Paese è necessario, si può fare, lo si può fare valorizzando il lavoro delle persone, creando nuovi posti di lavoro e ripartendo da quelli che hanno pagato il prezzo più pesante e hanno perso il ... Leggi su newsmondo (Di sabato 1 maggio 2021) 1, Festa del: le tre manifestazioni nazionali unitarie e la cerimonia al Quirinale. Il concerto all’Auditorium della Musica. Il segretario Generale della Cgil ha parlato a mergine della manifestazione Cgil, Cisl Uil all’Ast di Terni in occasione del 1, Festa dei lavoratori. 1: “Ricostruire il Paese è necessario, si può fare” “Questo primorimette al centro ildi speranza e di coraggio. Il messaggio che vogliamo mandare è che ricostruire il Paese è necessario, si può fare, lo si può fare valorizzando il, creando nuovi posti die ripartendo da quelli che hanno pagato il prezzo più pesante e hanno perso il ...

