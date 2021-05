1 Maggio Festa del lavoro negato ai lavoratori dello sport. Riaprire gli impianti per tutelare salute ed economia (Di sabato 1 maggio 2021) Lo sport è in lutto nella giornata del 1 Maggio dedicata alla Festa del lavoro. Gli sportivi hanno ben poco da festeggiare, infatti, nel secondo 1 Maggio consecutivo in era Covid-19. Tutti i comparti economici e sociali sono stati pesantemente danneggiati dalla pandemia, ma lo sport certamente è stato in assoluto tra quelli Maggiormente in ginocchio come l’arte e la cultura. Siamo arrivati al 1 Maggio 2021 e la quasi totalità degli impianti sportivi nel nostro paese è chiusa. Così come sono ferme tutte le attività sportive amatoriali ed agonistiche se non di livello apicale. Tutta la pratica sportiva popolare è ferma in questa 1 Maggio ed il milione ... Leggi su optimagazine (Di sabato 1 maggio 2021) Loè in lutto nella giornata del 1dedicata alladel. Gliivi hanno ben poco da festeggiare, infatti, nel secondo 1consecutivo in era Covid-19. Tutti i comparti economici e sociali sono stati pesantemente danneggiati dalla pandemia, ma locertamente è stato in assoluto tra quellirmente in ginocchio come l’arte e la cultura. Siamo arrivati al 12021 e la quasi totalità degliivi nel nostro paese è chiusa. Così come sono ferme tutte le attivitàive amatoriali ed agonistiche se non di livello apicale. Tutta la praticaiva popolare è ferma in questa 1ed il milione ...

