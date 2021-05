1 maggio | dal fallimento alla rinascita come coop dei lavoratori | la storia della Fonderia Dante “Dopo 4 anni più fatturato e dipendenti | insegna che non è mai finita” – Il videoracconto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 maggio 2021) Da operai a soci. È il percorso dei 63dell’ex“Ferroli” nel veronese. Un’azienda che nel 2016 era destinata a chiudere a causacrisi. “Non avevamo scelta – ricorda Roberto uno degli ex– o rimanevamo a casa o ci dovevamo inventare qualcosa di nuovo”. E così, insieme ai sindacati, matura l’idea di fondare unaerativa e provare a rilevare l’azienda destinata al. Il 22 luglio 2017 nasce la nuovaerativa. Quando la sirena torna a suonare in tanti non riescono a trattenere le lacrime per la commozione. Non è stata una scommessa a costo zero per i. Hanno investito l’anticipopropria indennità di disoccupazione per ...