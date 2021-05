1 maggio, cortei e manifestazioni in tutta Italia. FOTO (Di domenica 2 maggio 2021) In molte città Italiane si celebra la Festa dei lavoratori. A Torino per ora un migliaio di persone stanno partecipando alla manifestazione organizzata da Cobas e centri sociali. Cgil, Cisl e Uil in tre luoghi simbolo: le acciaierie Ast a Terni, il sito Amazon a Passo Corese (Rieti), l'Ospedale dei Castelli in località Fontana di Papa (Roma) Leggi su tg24.sky (Di domenica 2 maggio 2021) In molte cittàne si celebra la Festa dei lavoratori. A Torino per ora un migliaio di persone stanno partecipando alla manifestazione organizzata da Cobas e centri sociali. Cgil, Cisl e Uil in tre luoghi simbolo: le acciaierie Ast a Terni, il sito Amazon a Passo Corese (Rieti), l'Ospedale dei Castelli in località Fontana di Papa (Roma)

