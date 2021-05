1 maggio, a Capri festa per l’arrivo dei primi turisti (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiprimi turisti, oggi, a Capri. Nonostante una lieve pioggia, da aliscafi e traghetti sono sbarcati i primi vacanzieri desiderosi di godersi sull’isola il primo ponte di maggio. A Marina Grande, al porto, si respirava un’aria di festa; sono state rispettate dai primi arrivi tutte le normative anti covid. I turisti sono arrivati soprattutto dal nord, tra questi anche una coppia di fidanzati pronti ad organizzare il loro matrimonio che si terrà sull’isola questa estate. Sull’isola anche un gruppo di giovanissimi studenti arrivati dal Trentino e molti vacanzieri napoletani che si sono recati in ville o seconde case. Intanto continua a pieno ritmo il piano vaccinale e domani nella Tendostruttura di Palazzo a Mare saranno vaccinati ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti, oggi, a. Nonostante una lieve pioggia, da aliscafi e traghetti sono sbarcati ivacanzieri desiderosi di godersi sull’isola il primo ponte di. A Marina Grande, al porto, si respirava un’aria di; sono state rispettate daiarrivi tutte le normative anti covid. Isono arrivati soprattutto dal nord, tra questi anche una coppia di fidanzati pronti ad organizzare il loro matrimonio che si terrà sull’isola questa estate. Sull’isola anche un gruppo di giovanissimi studenti arrivati dal Trentino e molti vacanzieri napoletani che si sono recati in ville o seconde case. Intanto continua a pieno ritmo il piano vaccinale e domani nella Tendostruttura di Palazzo a Mare saranno vaccinati ...

