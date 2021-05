1 maggio 2011, Papa Giovanni Paolo II viene proclamato beato (Di sabato 1 maggio 2021) Dieci anni fa Papa Giovanni Paolo II veniva beatificato con una cerimonia tenutasi in piazza San Pietro alla presenza di circa un milione e mezzo di fedeli. L’1 maggio 2011 Papa Giovanni Paolo II veniva beatificato. L’iter era iniziato a pochi giorni dalla scomparsa del pontefice polacco, grazie alla dispensa dal tempo di cinque anni di attesa dopo la morte concessa da Benedetto XVI. https://www.youtube.com/watch?v=D-UkQKZELuI&ab channel=PietroRicciardiLa beatificazione di Papa Giovanni Paolo II La cerimonia di beatificazione ha avuto luogo in piazza San Pietro il 1º maggio 2011e è stata presieduta dal suo successore, Benedetto XVI. Alla cerimonia ... Leggi su newsmondo (Di sabato 1 maggio 2021) Dieci anni faII veniva beatificato con una cerimonia tenutasi in piazza San Pietro alla presenza di circa un milione e mezzo di fedeli. L’1II veniva beatificato. L’iter era iniziato a pochi giorni dalla scomparsa del pontefice polacco, grazie alla dispensa dal tempo di cinque anni di attesa dopo la morte concessa da Benedetto XVI. https://www.youtube.com/watch?v=D-UkQKZELuI&ab channel=PietroRicciardiLa beatificazione diII La cerimonia di beatificazione ha avuto luogo in piazza San Pietro il 1ºe è stata presieduta dal suo successore, Benedetto XVI. Alla cerimonia ...

