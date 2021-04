Zona gialla, arancione e rossa: regole e spostamenti dal 3 maggio (Di venerdì 30 aprile 2021) Zona gialla, arancione e rossa, oggi i nuovi colori e nuove regole per le regioni -su spostamenti, ristoranti, bar, scuola, sport- in base ai dati del monitoraggio Iss-ministero della Salute e alle decisioni della cabina di regia che -con ogni ordinanza del ministro Roberto Speranza valida dal 3 maggio- possono modificare la mappa colorata dell’Italia, dall’inizio della settimana quasi tutta gialla. Nella fascia con regole e divieti più soft, sono inserite al momento Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto, Piemonte, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e le province autonome di Bolzano e di Trento. In Zona arancione sono comprese Basilicata, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 aprile 2021), oggi i nuovi colori e nuoveper le regioni -su, ristoranti, bar, scuola, sport- in base ai dati del monitoraggio Iss-ministero della Salute e alle decisioni della cabina di regia che -con ogni ordinanza del ministro Roberto Speranza valida dal 3- possono modificare la mappa colorata dell’Italia, dall’inizio della settimana quasi tutta. Nella fascia cone divieti più soft, sono inserite al momento Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto, Piemonte, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e le province autonome di Bolzano e di Trento. Insono comprese Basilicata, ...

