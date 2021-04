Zola: “Sarri giusto per la Roma. Cagliari? Fino a qualche settimana fa…” (Di venerdì 30 aprile 2021) Zola ha toccato diversi temi del calcio italiano, tra cui il possibile approdo di Sarri alla Roma e la lotta salvezza del Cagliari Leggi su itasportpress (Di venerdì 30 aprile 2021)ha toccato diversi temi del calcio italiano, tra cui il possibile approdo diallae la lotta salvezza del

Ultime Notizie dalla rete : Zola Sarri Zola: "Gattuso fa giocare bene il Napoli. Sarri alla Roma? Valore giusto" Gianfranco Zola parla in vista della sua gara da doppio ex tra Napoli e Cagliari: ecco le parole dell'ex fantasista Gianfranco Zola ha parlato a Sky Sport in vista della gara tra Napoli e Cagliari. Le sue parole. NAPOLI - "Il lavoro di Gattuso è simile a quello con il Milan, è partito bene, poi ...

Napoli - Cagliari, Zola: 'Positivo lavoro di Gattuso, Cagliari altra possibilità. Sarri...' NAPOLI - CAGLIARI - Gianfranco Zola ha parlato ai microfoni Sky Sport in vista della gara tra Napoli e Cagliari, sfida sempre ... Sulle voci che vedono Maurizio Sarri alla Roma: ' Allenatore preparato, ...

Zola: "Sarri giusto per la Roma. Cagliari, ti sei guadagnato una seconda possibilità" TUTTO mercato WEB Zola: "Sarri allenatore giusto per la Roma" L'ex fantasista di Napoli, Cagliari, Parma e Chelsea, Gianfranco Zola è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "United-Roma? C'è una differenza importante fra le ...

Zola: “Sarri può essere l’allenatore giusto per la Roma” L’ex calciatore ha parlato delle voci sul tecnico toscano Quello dell’allenatore è, in casa Roma, uno degli argomenti più caldi dell’ultimo periodo, specie dopo la pesante sconfitta per 6-2 arrivata c ...

