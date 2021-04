Zola | «Gattuso fa giocare bene il Napoli Sarri alla Roma? Valore giusto»

(Di venerdì 30 aprile 2021) Gianfrancoparla in vista della sua gara da doppio ex trae Cagliari: ecco le parole dell’ex fantasista Gianfrancoha parlato a Sky Sport in vista della gara trae Cagliari. Le sue parole.– «Il lavoro diè simile a quello con il Milan, è partito, poi un calo e poi ha ripresograndissima. Ora tutto il suo lavoro sta venendo fuori, di altissima qualità: una squadra che gioca, difendedimostra di essere coesa. E’ un giudizio positivo quello che posso dare. Per il Cagliari pensavo fosse quasi impossibile ma è anche la bellezza del calcio, il campionato è ricco di spunti interessanti. Sono stati bravi e si sono guadagnati un’altra ...

Advertising

infoitsport : Napoli-Cagliari, Zola: “Positivo lavoro di Gattuso, Cagliari altra possibilità. Sarri…” -

Ultime Notizie dalla rete : Zola Gattuso

Calcio News 24

NAPOLI - CAGLIARI - Gianfrancoha parlato ai microfoni Sky Sport in vista della gara tra Napoli e Cagliari, sfida sempre particolare per lui. Queste le sue dichiarazioni: ' Il lavoro diè simile a quello con il Milan, ...era un giocatore umile con una capacità di apprendimento quasi morbosa. Lui ha affinato e ...? Quello che ha fatto è di altissimo livello e gli va riconosciuto. Anche lui ha avuto nel ...NAPOLI-CAGLIARI – Gianfranco Zola ha parlato ai microfoni Sky Sport in vista della gara tra Napoli e Cagliari, sfida sempre particolare per lui. Queste le sue dichiarazioni: “Il lavoro di Gattuso è si ...NAPOLI-CAGLIARI – Gianfranco Zola ha parlato ai microfoni Sky Sport in vista della gara tra Napoli e Cagliari, sfida sempre particolare per lui. Queste le sue dichiarazioni: “Il lavoro di Gattuso è si ...