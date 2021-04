Zangrillo - Galli | nuovo round Pronto soccorso vuoto La replica | Non sei un virologo

(Di venerdì 30 aprile 2021) Milano -controcontro. Dopo le polemiche dell'anno scorso, in cui erano state chiamate in causa anche le simpatie politiche , i due uomini di scienza ...

Milano -controcontro: nuovo round. Dopo le polemiche dell'anno scorso, in cui erano state chiamate in causa anche le simpatie politiche , i due uomini di scienza tornano a beccarsi a distanza. ...'Questa mattina il Pronto Soccorso Covid - 19 del San Raffaele è vuoto'. Così ha twittato Alberto, provocando la reazione di Massimoche, ospite di Sky Tg24, non si è sottratto dal rispondere al collega: ' Fa egregiamente il rianimatore, ma meno l'epidemiologo o il virologo , e ha ...Il professor Zangrillo fa egregiamente il rianimatore, ma meno l’epidemiologo o il virologo, e ha un altro approccio. «Il pronto soccorso del San Raffaele è vuoto»: basta una ...GALLI VS ZANGRILLO L'infettivologo dice la sua dopo il tweet del collega: "Ha un altro approccio al problema, mettiamola così...". Ascoltate ...