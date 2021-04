Zalone canta 'La Vacinada' con Mirren, immunità con ironia (Di venerdì 30 aprile 2021) Strappare un sorriso quando si parla di pandemia e di vaccini non è facile. Ma se ci prova Luca Medici, in arte Checco Zalone, il gioco è fatto. Gli ingredienti sono la musica, il sole del Salento, l'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 30 aprile 2021) Strappare un sorriso quando si parla di pandemia e di vaccini non è facile. Ma se ci prova Luca Medici, in arte Checco, il gioco è fatto. Gli ingredienti sono la musica, il sole del Salento, l'...

felparossa : volevo solo segnalarvi l’esistenza di un video di Checco Zalone che canta e balla nelle campagne della mia terra in… - TeleAppula : Zalone canta ‘La Vacinada’ con Mirren, imm - AnsaPuglia : Zalone canta 'La Vacinada' con Mirren, immunità con ironia. Video girato in Salento,'me gusta l'anticuerpo dell'Ast… - liv_starlight : Io non ci credo che vivo in una linea temporale in cui Checco Zalone ha fatto un video con Helen Mirren in cui cant… - salento_news : “La Vacinada”, Checco Zalone canta l’importanza della vaccinazione con Helen Mirren -