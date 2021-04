WTA Madrid, è il giorno di Osaka e Halep (dalle 11 in tv) (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo una prima giornata di sfide appassionanti e sorprese, come il forfait di Garbine Muguruza e la sconfitta di Elina Svitolina dopo sei match point sprecati, il WTA 1000 di Madrid prosegue con altre ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo una prima giornata di sfide appassionanti e sorprese, come il forfait di Garbine Muguruza e la sconfitta di Elina Svitolina dopo sei match point sprecati, il WTA 1000 diprosegue con altre ...

Advertising

TennisWorldit : Wta Madrid - Disastro Svitolina, tutto facile per Barty. Estori: out Shapovalov - Salvato95551627 : RT @Gazzetta_it: #Wta di Madrid la #Barty parte a razzo. #Muguruza infortunata - Gazzetta_it : #Wta di Madrid la #Barty parte a razzo. #Muguruza infortunata - OA_Sport : WTA Madrid 2021: Barty e Swiatek avanzano senza problemi. Svitolina, quante occasioni sprecate! - sportface2016 : #WTAMadrid 2021: #Barty e #Bencic in scioltezza, subito fuori #Svitolina e #Martic -