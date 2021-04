Whirlpool, protesta dei dipendenti a Napoli: bloccato il raccordo autostradale dell’A1. Traffico in tilt – Video (Di venerdì 30 aprile 2021) Nuova azione di protesta dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di via Argine, a Napoli. I lavoratori hanno bloccato il raccordo autostradale dell’A1 Milano-Napoli, all’altezza dello stabilimento partenopeo. Traffico paralizzato per i mezzi diretti in centro città zona porto e in via Galileo Ferraris provenienti dalle autostrade e prime ripercussioni sulla viabilità cittadina nei pressi dello svincolo di accesso. La circolazione e poi ripresa dopo che i manifestanti hanno interrotto il blocco. I lavoratori hanno protestato dopo un’assemblea straordinaria che si è tenuta questa mattina nello stabilimento, per un confronto dopo la riunione di due giorni fa composta dal ministero dello Sviluppo economico, nel corso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Nuova azione didei lavoratori dello stabilimentodi via Argine, a. I lavoratori hannoilMilano-, all’altezza dello stabilimento partenopeo.paralizzato per i mezzi diretti in centro città zona porto e in via Galileo Ferraris provenienti dalle autostrade e prime ripercussioni sulla viabilità cittadina nei pressi dello svincolo di accesso. La circolazione e poi ripresa dopo che i manifestanti hanno interrotto il blocco. I lavoratori hannoto dopo un’assemblea straordinaria che si è tenuta questa mattina nello stabilimento, per un confronto dopo la riunione di due giorni fa composta dal ministero dello Sviluppo economico, nel corso ...

