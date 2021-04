Whirlpool: lavoratori bloccano raccordo autostradale a Napoli (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNuova azione di protesta dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di via Argine, a Napoli, che da qualche minuto stanno bloccando il raccordo autostradale all’altezza dello stabilimento partenopeo. Traffico paralizzato per i mezzi diretti in centro città zona porto e in via Galileo Ferraris provenienti dalle autostrade e prime ripercussioni sulla viabilità cittadina nei pressi dello svincolo di accesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNuova azione di protesta deidello stabilimentodi via Argine, a, che da qualche minuto stanno bloccando ilall’altezza dello stabilimento partenopeo. Traffico paralizzato per i mezzi diretti in centro città zona porto e in via Galileo Ferraris provenienti dalle autostrade e prime ripercussioni sulla viabilità cittadina nei pressi dello svincolo di accesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

