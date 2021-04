Weekend 1° Maggio Ristoranti | cinema | mobilità | cosa si può fare

(Di venerdì 30 aprile 2021)si potràneldel primo? Le regole non sono uguali per tutti, ma si differenziano a seconda dei colori delle regioni. Sono gialle Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto, Piemonte, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e le province autonome di Bolzano e di Trento, arancioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna e rossa la Valle D’Aosta. Per tutte il coprifuoco resta alle 22. Bar e- Come previsto dal decreto, in zona gialla è possibile pranzare e cenare nei, purché all’aperto. Per ogni tavolo è previsto un numero massimo di 4 persone, a meno che non si tratti di conviventi. L’apertura dei locali al chiuso, solo a pranzo, è invece fissata dal decreto al 1 giugno. Senza ...

Cosa si potrà fare neldel primo? Le regole non sono uguali per tutti, ma si differenziano a seconda dei colori delle regioni. Sono gialle Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto, Piemonte, Abruzzo, Campania, ...Il segretario Pd: "Se sbagliamo adesso, ildell'1, noi saremo costretti a richiudere" "A seguire Salvini ci giochiamo l'estate. Date retta a me, non a Salvini". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta al sito de 'La Stampa'...Le regole si differenziano a seconda dei colori delle Regioni, con l'Italia (soprattutto al Nord) in prevalenza gialla ...Genova - Sabato 1° maggio 2021 è la festa dei lavoratori. In tutta Italia, alcuni supermercati restano aperti per garantire il servizio essenziale al pubblico, mentre altri restano chiusi per l'intera ...