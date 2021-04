Wall Street in ribasso. Male i titoli tech ed energetici (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Prevale la cautela a Wall Street, con il Dow Jones che continua la seduta con un leggero calo dello 0,61%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l’S&P-500, che perde lo 0,62%, scambiando a 4.185 punti. Sotto la parità il Nasdaq 100, che mostra un calo dello 0,50%; con analoga direzione, leggermente negativo l’S&P 100 (-0,51%). Gli indici sono scesi dai massimi storici mentre gli operatori pesano le trimestrali uscite in questi giorni. Intanto, i dati economici mostrano potenziali pressioni sull’inflazione. Nell’S&P 500, buona la performance del comparto beni di consumo secondari. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti energia (-1,90%), informatica (-1,12%) e materiali (-0,94%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Amgen (+2,16%) e Merck (+1,32%). Le più forti ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Prevale la cautela a, con il Dow Jones che continua la seduta con un leggero calo dello 0,61%; sulla stessa linea, si muove all’S&P-500, che perde lo 0,62%, scambiando a 4.185 punti. Sotto la parità il Nasdaq 100, che mostra un calo dello 0,50%; con analoga direzione, leggermente negativo l’S&P 100 (-0,51%). Gli indici sono scesi dai massimi storici mentre gli operatori pesano le trimestrali uscite in questi giorni. Intanto, i dati economici mostrano potenziali pressioni sull’inflazione. Nell’S&P 500, buona la performance del comparto beni di consumo secondari. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti energia (-1,90%), informatica (-1,12%) e materiali (-0,94%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Amgen (+2,16%) e Merck (+1,32%). Le più forti ...

