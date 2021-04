Volley | Nations League 2021 | la long list dei 35 convocati

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 aprile 2021) E’ stata comunicata laa deidella Nazionale italiana maschile (28 atleti e 7 membri che comporranno lo staff) per laball, in programma a Rimini dal 28 maggio (fase preliminare) al 26-27 giugno (Final Four). Entro il 14 maggio l’elenco totale verrà ridotto a 25, numero massimo di persone per squadra al quale sarà consentito entrare nella bolla della VNL. Le parole del commissario tecnico Gianlorenzo Blengini: “Ladiramata oggi comprende un folto gruppo di atleti che successivamente verrà diviso con l’integrazione di alcuni giocatori che non figurano nell’elenco. C’è chi rimarrà all’interno del roster che disputerà effettivamente laball...