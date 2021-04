Volkswagen Golf - La GTI con cambio manuale e la Clubsport 45 arrivano in Italia (Di venerdì 30 aprile 2021) Da oggi in Italia si possono ordinare due nuove varianti della Volkswagen Golf: si tratta della GTI con cambio manuale a sei marce e della serie speciale GTI Clubsport 45. La prima costa 39.450 euro (2.000 euro in meno della versione con il Dsg), mentre la seconda è disponibile a partire da 51.900 euro, 1.000 euro in meno della top di gamma R da 320 CV a trazione integrale. 300 CV per serie limitata. Per la GTI, il manuale è un gradito ritorno: questa versione da 245 CV, infatti, è stata finora disponibile solo con la trasmissione automatica Dsg, ma nel passato il cambio meccanico è sempre rimasto a listino per i clienti più tradizionalisti. La GTI Clubsport 45 è invece un'edizione celebrativa basata sulla GTI ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 30 aprile 2021) Da oggi insi possono ordinare due nuove varianti della: si tratta della GTI cona sei marce e della serie speciale GTI45. La prima costa 39.450 euro (2.000 euro in meno della versione con il Dsg), mentre la seconda è disponibile a partire da 51.900 euro, 1.000 euro in meno della top di gamma R da 320 CV a trazione integrale. 300 CV per serie limitata. Per la GTI, ilè un gradito ritorno: questa versione da 245 CV, infatti, è stata finora disponibile solo con la trasmissione automatica Dsg, ma nel passato ilmeccanico è sempre rimasto a listino per i clienti più tradizionalisti. La GTI45 è invece un'edizione celebrativa basata sulla GTI ...

