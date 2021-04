‘Voglio morire’ e tenta il suicidio nel Tevere. Poliziotta libera dal servizio la salva. Ecco cosa è successo (Di venerdì 30 aprile 2021) Tragedia sfiorata a Roma, quando una donna voleva togliersi la vita immergendosi nelle acque del Tevere. Fortunatamente, una Poliziotta libera dal servizio l’ha notata ed è riuscita a salvarla. Il tentato suicidio E’ entrata nel fiume immergendosi con tutto il corpo, poi si è accasciata supina sul greto del fiume Tevere, probabilmente colta da malore. E’ stata una Poliziotta, libera dal servizio, che stava percorrendo la pista ciclabile a notarla all’altezza di Ponte della Scienza, priva di sensi e a soccorrerla immediatamente. L’Ispettore, in servizio presso il IX Distretto San Paolo, prendendola sotto le ascelle l’ha tirata fuori dall’acqua le ha tolto la giacca bagnata e l’ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 aprile 2021) Tragedia sfiorata a Roma, quando una donna voleva togliersi la vita immergendosi nelle acque del. Fortunatamente, unadall’ha notata ed è riuscita arla. IltoE’ entrata nel fiume immergendosi con tutto il corpo, poi si è accasciata supina sul greto del fiume, probabilmente colta da malore. E’ stata unadal, che stava percorrendo la pista ciclabile a notarla all’altezza di Ponte della Scienza, priva di sensi e a soccorrerla immediatamente. L’Ispettore, inpresso il IX Distretto San Paolo, prendendola sotto le ascelle l’ha tirata fuori dall’acqua le ha tolto la giacca bagnata e l’ha ...

