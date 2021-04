Vip a zonzo per Milano | dalla Colombari alla Barolo

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il meteo non è dei migliori, ma con la tanto agognata zona giperdersi per le vie della città è un piacere. Ale vip approfittano per fare delle belle passeggiate e qualche capatina nei ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vip zonzo

TGCOM

- - > Leggi Anchefinalmente a cena fuori: dalla De Lellis alla Ferragni La passeggiata in centro di Elena Barolo con il suo cane Whisky non è passata inosservata. Per il giro tra i negozi ha ......e guarda tutti ia passeggio… - - > Leggi Anche Matteo Salvini innamorato, mano nella mano con Francesca Verdini - - > Leggi Anche Per Melissa Satta festeggiamenti infiniti, acon le ...Il meteo non è dei migliori, ma con la tanto agognata zona gialla perdersi per le vie della città è un piacere. A Milano le vip approfittano per fare delle belle passeggiate e qualche capatina nei neg ...