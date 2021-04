Viola obbligo soggiorno | arrestato a Marina di Minturno

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn pregiudicato, Carlo Finizio, di 40 anni, ritenuto legato alla criminalità organizzata del quartiere Poggioreale, a Napoli, è statoieri dalla Polizia adi(Latina). Finizio avevato il 24 aprile scorso l’dinel Comune di Casoria (Napoli) al quale era sottoposto e si era poi reso irreperibile. Gli agenti della squadra mobile di Napoli e del commissariato di Formia lo ha rintracciato in un prefabbricato su una spiaggia delladi. Era in possesso di un documento falso. Finizio è stato trasferito in carcere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

