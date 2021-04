Vincolo quinquennale, Floridia: “Una criticità da risolvere. Ma non si tratta di un’urgenza” [VIDEO] (Di venerdì 30 aprile 2021) Si è parlato anche di Vincolo quinquennale nel corso dell'intervista alla sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia. La senatrice del Movimento Cinque Stelle ha riconosciuto il problema ma allo stesso tempo ha evidenziato che non si tratta di un problema urgente. L'articolo Vincolo quinquennale, Floridia: “Una criticità da risolvere. Ma non si tratta di un’urgenza” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 aprile 2021) Si è parlato anche dinel corso dell'intervista alla sottosegretaria all'Istruzione Barbara. La senatrice del Movimento Cinque Stelle ha riconosciuto il problema ma allo stesso tempo ha evidenziato che non sidi un problema urgente. L'articolo: “Unada. Ma non sidi

