«Vietato vestirsi da prostituta». Ma che regola è? E cosa vuol dire soprattutto? (Di venerdì 30 aprile 2021) «In luogo pubblico è vietato contrarre ovvero concordare prestazioni sessuali oppure intrattenersi con soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada o che, per atteggiamento, ovvero per l’abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestino comunque l’intenzione di esercitare l’attività consistente in prestazioni sessuali». È un nuovo regolamento della polizia municipale che va in approvazione a Cassina de’ Pecchi, nell’area metropolitana di Milano e che ha fatto discutere. Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 aprile 2021) «In luogo pubblico è vietato contrarre ovvero concordare prestazioni sessuali oppure intrattenersi con soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada o che, per atteggiamento, ovvero per l’abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestino comunque l’intenzione di esercitare l’attività consistente in prestazioni sessuali». È un nuovo regolamento della polizia municipale che va in approvazione a Cassina de’ Pecchi, nell’area metropolitana di Milano e che ha fatto discutere.

Ilsognatore13 : RT @lameduck1960: @mcallock Nella Cambogia dei Khmer rouge era obbligatorio vestirsi di nero ed era vietato ridere in pubblico. Chi portava… - romatorino : RT @lameduck1960: @mcallock Nella Cambogia dei Khmer rouge era obbligatorio vestirsi di nero ed era vietato ridere in pubblico. Chi portava… - LucillaRoma : RT @lameduck1960: @mcallock Nella Cambogia dei Khmer rouge era obbligatorio vestirsi di nero ed era vietato ridere in pubblico. Chi portava… - MPiromallo : RT @NFratoianni: “vietato vestirsi da prostituta” quando si dice essere “fuori come un balcon..i” ... Dalle parti della #Lega ogni giorno i… - 666Burzum777 : RT @lameduck1960: @mcallock Nella Cambogia dei Khmer rouge era obbligatorio vestirsi di nero ed era vietato ridere in pubblico. Chi portava… -