"Vietato l'ingresso in Russi a David Sassoli". Putin, clamorosa rappresaglia politica: tra Mosca e Unione europea è guerra (Di venerdì 30 aprile 2021) Il presidente dell'Europarlamento David Sassoli "nemico pubblico" del Cremlino e di Vladimir Putin. "In risposta alle misure limitative introdotte il 2 e il 22 marzo nei confronti di sei cittadini Russi", annuncia una nota di Mosca, a Sassoli e ad altri 7 responsabili europei "sarà Vietato l'ingresso in Russia". Lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo, citato dall'agenzia Ria Novosti. Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha subito espresso "piena solidarietà" a Sassoli. La Russia ha Vietato l'ingresso anche a Vera Jourova, vicepresidente della Commissione europea responsabile per le politiche su valori e trasparenza, e a Jorg ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Il presidente dell'Europarlamento"nemico pubblico" del Cremlino e di Vladimir. "In risposta alle misure limitative introdotte il 2 e il 22 marzo nei confronti di sei cittadini", annuncia una nota di, ae ad altri 7 responsabili europei "saràl'ina". Lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo, citato dall'agenzia Ria Novosti. Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha subito espresso "piena solidarietà" a. Laa hal'anche a Vera Jourova, vicepresidente della Commissioneresponsabile per le politiche su valori e trasparenza, e a Jorg ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Mosca sanziona Sassoli e 7 responsabili Ue: vietato ingresso in Russia #russia - fattoquotidiano : Covid, in India 1 milione di nuovi casi in tre giorni. Speranza: “Vietato l’ingresso in Italia a chi è stato nel Pa… - TgLa7 : #Covid: Speranza, vietato ingresso in Italia a chi e' stato in India. In ultimi 14 giorni. Ordinanza, tampone e quarantena a residenti - ruisseau : RT @ImolaOggi: Mosca vieta l'ingresso in Russia a David Sassoli e altri 7 dirigenti UE - LaLaura68 : RT @dottorbarbieri: +++ VIETATO L'INGRESSO IN RUSSIA AL PRESIDENTE DELL'EUROPARLAMENTO #SASSOLI +++ -