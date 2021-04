VIDEO MotoGP | Valentino Rossi | “Dobbiamo cambiare | ma non abbiamo tantissime idee”

Leggi su oasport

(Di sabato 1 maggio 2021) Un altro venerdì da dimenticare per, impegnato nelle prove libere del GP di Spagna (quarto round del Mondiale 2021 di). Il Dottore ha sofferto tantissimo nei due turni di prove libere ed è addirittura terzultimo nella classifica combinata dei tempi. Pessimo risultato per il nove volte Campione del Mondo, il quale sperava di invertire la rotta dopo un complicato avvio di stagione (appena quattro punti raccolti in tre gare). Il centauro di Tavullia ha trionfato in ben sette occasioni sulla pista di Jerez de la Frontera, ma questa volta la strada è tutta in salita. Il feeling con la M1, non c’è e le ormai arcinote problematiche legate alle gomme sono un evergreen nella gestione del fine-settimana del “46”: “Soffro sempre per la mancanza di grip al posteriore, dopo alcuni giri inizio a scivolare: ...