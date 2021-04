VIDEO MotoGP, Francesco Bagnaia: “Mi diverto a fare il time-attack con questa moto” (Di venerdì 30 aprile 2021) Francesco Bagnaia si conferma in grande spolvero in sella alla Ducati GP21 e chiude il venerdì del Gran Premio di Spagna 2021 con il miglior tempo assoluto di giornata, candidandosi al ruolo di favorito per la pole position in vista delle qualifiche di domani. Il piemontese del team Ducati Factory ha fermato il cronometro in 1’37?209, dimostrandosi il più veloce del lotto nella simulazione di time-attack a fine FP2. “Quando ho avuto la possibilità di fare il time attack mi sono divertito con questa moto, mi diverto proprio a farlo“, ha spiegato Pecco ai microfoni di Sky Sport al termine delle prove libere odierne. Il campione del mondo moto2 2018 va ancora a caccia della prima vittoria in carriera in ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021)si conferma in grande spolvero in sella alla Ducati GP21 e chiude il venerdì del Gran Premio di Spagna 2021 con il miglior tempo assoluto di giornata, candidandosi al ruolo di favorito per la pole position in vista delle qualifiche di domani. Il piemontese del team Ducati Factory ha fermato il cronometro in 1’37?209, dimostrandosi il più veloce del lotto nella simulazione dia fine FP2. “Quando ho avuto la possibilità diilmi sono divertito con, miproprio a farlo“, ha spiegato Pecco ai microfoni di Sky Sport al termine delle prove libere odierne. Il campione del mondo2 2018 va ancora a caccia della prima vittoria in carriera in ...

