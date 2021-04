Victoria Zinny chi è la moglie di Remo Girone? Età | figli e carriera

Leggi su newsitaliane

(Di venerdì 30 aprile 2021) ?È un attrice Argentina edell’attore. Oggi mercoledì 24 Marzo 2021 il famosissimo attore che interpreterà la piovra Sara ospiti di Serena Bortone nella trasmissione Oggi è un’altro giorno.è nata a Buenos Aires, in Argentina esattamente i 1943 attualmente e ha 78 anni e di professione è un’attrice. Ladifa parte del mondo del cinema appena maggiorenne Grazie la sua candidatura da Luis Bunuel per il suo film Viridiana. Anche se molti non ricordano l’attrice, vogliamo ricordarvi i nomi di molti attori famosissimi con il quale La donna ha lavorato Cominciando da Alberto Sordi,, Franco Nero e tantissimi alti di questo ...