Viaggi 1 maggio | quali saranno le regole da seguire? Il quadro

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 30 aprile 2021) In molti in questi giorni si stanno chiedendo entrolimiti potranno avvenire gli spostamenti e i, ossia il tradizionale giorno dedicato alla festa del lavoro. Ebbene, la giornata di sabato si intreccia con misure e divieti di cui al decreto riaperture, recentemente varato dal Governo. Il punto è cercare di capire che cosa si potrà fare e cosa no, tenendo anche conto del discusso coprifuoco, che continua ad essere compreso tra le ore 22 e le 5 del mattino. Facciamo chiarezza, anche in considerazione del fatto che buona parte d’Italia è in zona gialla (Lazio, Toscana, Lombardia, Piemonte, Campania, Emilia Romagna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Veneto e le province autonome di Bolzano e di Trento). Zona arancione per Calabria, Basilicata, Puglia, ...