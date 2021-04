Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2021 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 aprile 2021)DEL 30 APRILEORE 835 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LE USCITE FLAMINIA E CASSIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE TRA TOR CERVARA E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO VIA NOMENTANA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI COLLEVERDE, MENTANA E MONTEROTONDO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER ...