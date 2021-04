Via vai sospetto: pusher preso con mezz'etto di hashish e 5mila euro, sequestrata la 'contabilità' (Di venerdì 30 aprile 2021) PORTO RECANATI - Via vai sospetto, i carabinieri seguono i movimenti e stanano un pusher . Lui, spacciatore ventiseienne, è finito agli arresti domiciliari. In casa aveva mezz'etto di hashish e ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 30 aprile 2021) PORTO RECANATI - Via vai, i carabinieri seguono i movimenti e stanano un. Lui, spacciatore ventiseienne, è finito agli arresti domiciliari. In casa avevadie ...

