AGI - Il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al Recovery plan italiano che ammonterà complessivamente a 248 miliardi di euro. Venerdì sarà inviato all'Unione europea. Approvato anche il decreto-legge che individua i programmi e ripartisce le risorse del Piano nazionale per gli investimenti, integrando con risorse nazionali (30,62 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026) il Piano nazionale di ripartenza e resilienza. "Avremo dalla Ue un anticipo del 13% delle somme prima dell'estate". Ha assicurato il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, in una intervista a Skytg24. "Ci saranno anticipi da parte delle casse dei singoli Stati, che poi la Ue, due volte l'anno, valutati gli obiettivi e gli investimenti, rimborserà al bilancio dello Stato", ha spiegato. "Per la prima volta la Ue fa 800 ...

Ultime Notizie dalla rete : Via libera INPGI, approvato bilancio 2020: disavanzo gestione principale di 242,2 milioni Nel corso della seduta per il via libera al bilancio " dato la situazione di profondo rosso dell'Istituto " è stato approvato a maggioranza un ordine del giorno con il quale il Consiglio generale ...

Conti stellari per Amazon. Astrazeneca, ricavi +11% Cdp ha deliberato il via libera all'acquisizione da Enel del 10% di Open Fiber, cosa che le permetterà di salire in maggioranza nella società che posa la fibra ottica. Cdp ha anche "affinato" l'...

Via libera del Governo al Recovery plan da 248 miliardi AGI - Agenzia Italia Coronavirus, tutti gli aggiornamenti: bollettino, morti e contagi di venerdì 30 aprile Vietato il caffè al banco nei bar, la Fipe lancia un appello al Mise. La Fipe di Trieste va all’attacco del divieto consumazione al banco nei bar, un’interpretazione che viene definita dalla Federazio ...

Aversa, suolo pubblico gratuito per i commercianti Aversa (Caserta) – Con la delibera approvata ieri in Giunta si è dato il via libera alla concessione delle autorizzazioni per lo spazio all’aperto con i tavolini per bar, ristoranti, pizzerie e tutte ...

