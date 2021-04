Verstappen | il rivoluzionario

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 30 aprile 2021) Max non è più solo con la sua onda arancione. Non è più proprietà privata dei tifosi olandesi che in epoca pre Covid avevano cominciato a invadere e colorare gli autodromi per lui. Adesso a tifarec’è un sacco di gente, stufa di veder vincere Hamilton e la Mercedes. I rivoluzionari hanno sempre riscosso simpatia. Quelli che sono riusciti ad abbattere una dittatura sono diventati pure degli eroi. A Max che dopo la vittoria di Imola, la sua prima in Italia, è diventato “mega” nei messaggi radio degli ingegneri Red Bull, di diventare un eroe frega nulla, anche se da bambino voleva sapere tutto dell’Uomo Ragno. Lui vuole solo diventare campione del mondo al settimo anno della sua carriera. Ormai non farà più in tempo a battere il record di precocità di Sebastian Vettel, campione a 23 anni, 4 mesi e 11 giorni. Ha compiuto 23 anni il 30 settembre. È in ritardo ...