Verona-Spezia | i convocati da Italiano | out Mattiello e Ramos

(Di venerdì 30 aprile 2021) La lista dei giocatorida Vincenzoper, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico ha convocato 26 giocatori per la sfida del Bentegodi: per gli ospiti gli unici non presenti sono. Di seguito l’elenco completo. Portieri: 1.Zoet, 77. Rafael, 94.Provedel. Difensori: 5.Marchizza, 19.Terzi, 20.Bastoni, 21.Ferrer, 22.Chabot, 28.Erlic, 34.Ismajli, 39.Dell’Orco, 69.Vignali. Centrocampisti: 4.Acampora, 8.Ricci, 10.Agoume, 23.Saponara, 24.Estevez, 25.Maggiore, 26.Pobega, 88.Leo sena. Attaccanti: 9.Galabinov, 11.Gyasi, 18.Nzola, 31.Verde, 80.Agudelo, 91.Piccoli. SportFace.

Advertising

Jackglasson2 : Seria a predictions week 34: Verona 1-2 Spezia Crotone 0-3 Inter Ac Milan 2-0 Benevento Lazio 2-1 Genoa Bologn… - sportface2016 : #SerieA Verona-Spezia, i convocati da #Italiano: Mattiello e Ramos unici assenti - TuttoHellasVer1 : Stagione 2018-2019, Verona-Spezia 2-1, l'ultima sfida tra gialloblù e liguri al Bentegodi - sportli26181512 : Convocati Spezia: le scelte di Italiano per il Verona: Sono 26 i convocati di Vincenzo Italiano per Verona-Spezia,… - CalciohellasIt : La probabile formazione del Verona in vista del match con lo Spezia -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Spezia

Commenta per primo Sono 26 i convocati di Vincenzo Italiano per, in programma domani alle 15.00: PORTIERI: 1. ZOET, 77. RAFAEL, 94. PROVEDEL DIFENSORI: 5. MARCHIZZA, 19. TERZI, 20. BASTONI, 21. FERRER, 22. CHABOT, 28. ERLIC, 34. ISMAJLI, 39. DELL'...Le avversarie di questo finale di stagione saranno, in ordine, Parma,, Milan,, Lazio e Benevento: sarà importante iniziare bene la serie contro emiliani e veneti, anche per non dover ...non è intenzionato a raggranellare punti e a snaturare la sua filosofia per la gara che attende lo Spezia domani pomeriggio, 1° maggio, alle 15 al Bentegodi contro il Verona. “I veneti no stanno ...La lista dei giocatori convocati da Vincenzo Italiano per Verona-Spezia, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico ha convocato 26 giocatori per la sfida del Bent ...